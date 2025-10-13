Netanyahu a Trump: "Juntos conseguiremos esta paz"

"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera.

"Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel", indicó. "Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella".

"Y mis amigos, creo que con el liderazgo del presidente Trump, esto sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump visitó este lunes Israel antes de viajar a Egipto para asistir a la cumbre para firmar el plan de paz en Gaza, el día de la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.