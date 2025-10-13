ONG advierte que en 2026 Petróleos Mexicanos "costará más de lo que aporta"

Al presentar un análisis del Paquete Económico 2026, próximo a discutirse en la Cámara de Diputados, la ONG señaló que pese a que el próximo año se espera un repunte en los ingresos petroleros, Pemex generará una pérdida neta de al menos 31.000 millones de pesos (unos 1.720 millones de dólares).

"Pemex costará más de lo que aporta, con un saldo neto negativo de 31.000 millones de pesos", advirtió la organización, en un comunicado.

Según el análisis de México Evalúa, el Paquete Económico 2026 plantea una partida de 263.400 millones de pesos (unos 14.000 millones de dólares), lo que implica un aumento del 87 % o 122.500 millones de pesos, frente a lo presupuestado en 2025.

En contraste, la producción estimada de petróleo para 2026 es de 1,79 millones de barriles diarios (mbd), "la cual no se ha conseguido desde 2023", agregó la ONG y apuntó que el promedio de producción a junio de 2025 es de 1,62 mdb.

Aun lográndose dicho objetivo para 2026, Pemex tendría pérdidas netas, y de no cumplirse, "habría menos ingresos petroleros de lo esperado", añadió México Evalúa.

"Por primera vez en la historia, el Gobierno federal perderá recursos por su apoyo a Pemex, al transferir más dinero del que la empresa contribuye a la hacienda pública", avisó la ONG.

En su estudio, México Evalúa también advirtió que la deuda pública del país superará "por primera vez el techo de los 20 billones de pesos" y será principalmente utilizada para pagar intereses de la deuda pasada y apoyar a Pemex.

Según la ONG, este endeudamiento "no se reflejará en un mayor gasto de salud, educación o seguridad".

A inicios de septiembre, el Gobierno de Sheinbaum presentó el presupuesto planteado para 2026, que incluye un fuerte apoyo a Pemex, con el objetivo de que la empresa estatal mejore su balance financiero sin impactar el déficit del sector público, pues las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la partida para Pemex estará destinada a que "la deuda pública de Pemex al cierre de 2026 sea menor al observado en 2025, con lo cual la empresa mostraría un desendeudamiento neto".

Esto se suma a medidas recientes implementadas por el Gobierno mexicano para rescatar a la petrolera más endeudada del mundo como las aportaciones de capital por 12.000 millones de dólares a través del esquema de notas precapitalizadas (P-CAP) y el nuevo fondo de inversión para Pemex con participación parcial de recursos públicos y privados.