OpenAI se asocia con Broadcom para producir sus propios chips de IA desde 2026

Austin, 13 oct (EFE).- La tecnológica OpenAI anunció este lunes una alianza con Broadcom para fabricar sus primeros procesadores propios de inteligencia artificial, en un nuevo esfuerzo por asegurar la capacidad de cómputo necesaria ante la creciente demanda de sus servicios.