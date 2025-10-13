Oposición de Uruguay celebra la liberación de los rehenes israelíes

"Lo más importante para la paz en Medio Oriente era la liberación de los rehenes y hacíamos votos para que los esfuerzos del presidente de Estados Unidos tuvieran efecto y la verdad que los tuvieron más rápido de lo que esperábamos", apuntó en una rueda de prensa el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado.

En ese sentido, apuntó que lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra Israel fue un atentado del que surgió el conflicto.

"Ese atentado es el desencadenante y mayor responsable de todo el conflicto que tuvimos después. Yo creo que empezamos a entender que si cortamos toda la raíz, cortamos lo que viene después", enfatizó el parlamentario.

En tanto, el Partido Nacional emitió un comunicado en el que saludó el cese al fuego y aseguró que mira con esperanza los acuerdos logrados que buscan poner fin a "un antiguo conflicto que ha dejado miles de víctimas de uno y otro lado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También celebró "la liberación de los rehenes que aún se encontraban secuestrados por la organización terrorista Hamás" e instó a los actores políticos de la región "a seguir trabajando por una paz justa y duradera que sea respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí. Más temprano habían sido liberados otros siete.

También informó que recibió los restos mortales de dos rehenes más dentro de la Franja de Gaza, cuyos ataúdes se suman a los de otros dos fallecidos recibidos horas antes.

Con ellos, aún quedan otros 24 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014) que deberían ser devueltos en el marco del pacto de alto el fuego.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos previstos para este lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes.