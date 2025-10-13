Países Bajos considera que "Trump merece todo el crédito" por el fin de la guerra en Gaza

"Es su acuerdo. Él ejerció toda la presión sobre ellos (Israel). Por supuesto, otros países ayudaron, en particular Catar, Turquía y Egipto. Muchos países también ejercieron mucha presión sobre (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, pero creo que Trump merece todo el crédito", dijo Schoof en declaraciones a la prensa.

El jefe del Gobierno neerlandés, que aterrizó a Sharm el Sheij junto a una treintena de líderes mundiales para atestiguar la firma del acuerdo, recordó que hasta el momento solo se está implementando la primera fase del pacto, que estipula la liberación de los rehenes en Gaza, la excarcelación de presos palestinos y un alto el fuego, entre otros puntos.

"Todos los líderes aquí presentes están juntos, unidos, diciendo: 'Esto debe suceder'. Y creo que esto es muy importante, también para el Gobierno de Benjamín Netanyahu", aseguró.

Asimismo, indicó que no puede dar "ninguna garantía" de que el acuerdo se acabe implementando por completo, pero se mostró "convencido de que este podría ser un momento único en la historia que marcaría un paso adelante, no solo para la fase uno, sino también para la fase dos, la fase tres...".

"En definitiva, una solución de dos Estados que garantice que Gaza (Palestina) e Israel sean dos países seguros y protegidos", aseveró.

En este sentido, y también en referencia a las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo, manifestó que "es muy importante que Europa se mantenga unida y presione a Israel".

Trump llegará a Sharm el Sheij esta tarde para copresidir, junto a su homólogo egipcio Abdelfatah al Sisi, la firma del acuerdo que, según el mandatario estadounidense, pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.