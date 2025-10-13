Pakistán inicia campaña nacional contra la polio para vacunar a 45 millones de niños

El portavoz añadió que durante la campaña a los niños también se les administran dosis adicionales de vitamina A para reforzar su sistema inmunológico.

Pakistán y Afganistán son los únicos dos países del mundo donde la polio, un virus que puede causar parálisis permanente, sigue siendo endémica.

Esta campaña se desarrolla en medio de un aumento de este virus, que ha elevado el número de casos a 29 este año, en comparación con 74 en 2024 y solo seis en 2023, según el programa nacional contra la polio del país.

El programa comenzó en 159 distritos y continuará hasta el 19 de octubre. La inmunización se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre en las zonas del sur de Khyber Pakhtunkhwa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC), en un comunicado el domingo, instó a los padres a asegurarse de que todos los niños de hasta cinco años reciban la vacuna contra la polio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 400.000 trabajadores capacitados participan en la campaña, yendo de puerta en puerta para administrar la vacuna antipolio.

Desde su inicio en 1994, el programa de vacunación contra la polio en Pakistán ha afrontado grandes obstáculos, como la desinformación y la oposición de algunos sectores religiosos que acusan a la inmunización de ser una conspiración extranjera para dañar a los niños musulmanes o encubrir actividades de espionaje.

Esta desconfianza ha generado un entorno peligroso para los trabajadores sanitarios, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde han sido blanco frecuente de ataques por parte de grupos militantes.

En la última campaña, el pasado 23 de abril, dos agentes que custodiaban a un equipo de vacunación contra la polio murieron tiroteados en un ataque cometido por hombres armados no identificados en la provincia de Baluchistán.