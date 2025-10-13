Panamá celebra el acuerdo de paz en Gaza y "la apertura de una nueva etapa de diálogo"

Ciudad de Panamá, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá celebró este lunes el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, que estipula el fin de dos años de guerra desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023 y supone "la apertura de una nueva etapa de diálogo".