Panamá muestra solidaridad con México por lluvias que dejan al menos 64 personas muertas

"El Gobierno de la República de Panamá expresa su solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han azotado a ese país", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en un comunicado.

La Cancillería subrayó que "la gravedad de la situación en México (...) es motivo de preocupación" para su Gobierno, al reconocer "los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a los damnificados".

"El presidente José Raúl Mulino Quintero extiende sus condolencias a los familiares de las víctimas y reitera el compromiso de Panamá de apoyar en lo que sea necesario", indicó la nota, en la que el Ejecutivo del país centroamericano remarcó que "se mantiene atento a la evolución de la situación y dispuesto a brindar asistencia humanitaria si se requiere".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado por ahora que su Gobierno tiene "suficientes recursos" para atender la emergencia que ha dejado miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en los estados de Veracruz (este), Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

Hasta el momento, reportes oficiales mexicanos dan cuenta de 64 personas fallecidas y 65 más desaparecidas, tras las lluvias torrenciales que azotaron el centro del país del 6 al 9 de octubre.