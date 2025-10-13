Para Macron, el Nobel para Aghion muestra que el pensamiento francés "ilumina" el mundo

París, 13 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este lunes de que el Premio Nobel de Economía este año haya sido para el francés Philippe Aghion, compartido con el canadiense Peter Howitt y con el estadounidense-israelí Joel Mokyr, ya que muestra que "el pensamiento francés sigue iluminando al mundo".