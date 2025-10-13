Paraguay reporta 218 casos de lepra en lo que va de 2025, una tendencia "estable"

Asunción, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay informó este lunes que en lo que va de 2025 se han reportado 218 casos de lepra, una tendencia que la institución consideró "estable" frente a años anteriores.