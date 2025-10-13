Pekín asegura que las amenazas "no son la forma correcta" de tratar con China

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "Estados Unidos no solo no ha reflexionado sobre sus propios errores, sino que ha amenazado con imponer aranceles elevados", lo cual "no es la manera correcta de tratar con China".

Lin aseveró que "Estados Unidos ha seguido imponiendo en los últimos tiempos una serie de restricciones y sanciones a China que han perjudicado gravemente sus intereses".

"Instamos a EE.UU. a corregir sus prácticas erróneas lo antes posible", agregó el vocero, al tiempo que expresaba su esperanza de "resolver las preocupaciones mediante un diálogo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", de "gestionar adecuadamente las diferencias" y de "mantener el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos".

El pasado jueves, China endureció su pulso comercial con Estados Unidos al anunciar nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica, un movimiento que se produjo a falta de pocas semanas para una posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este nuevo paquete de restricciones se centró, una vez más, en las tierras raras, unos elementos esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, pantallas táctiles y paneles solares y que desde hace más de medio año se encuentran en el epicentro de las disputas entre Washington y Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el argumento de "salvaguardar los intereses y la seguridad nacional" de China, el Ministerio de Comercio chino anunció la imposición de controles adicionales sobre las tecnologías relacionadas con tierras raras, y restringió la exportación de cinco nuevos elementos: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Sobre la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas por Pekín, la Cancillería china ya advirtió en los últimos días de que la postura de su país respecto a la guerra comercial es consistente: "No la queremos, pero tampoco la tememos", recalcó.

Así, Pekín acusó a Washington de abusar del concepto de seguridad nacional a la hora de aplicar controles de exportación discriminatorios, en especial sobre el sector de los chips y la tecnología de fabricación de semiconductores.