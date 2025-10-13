Portugal señala "éxito" en el inicio del nuevo sistema de control de fronteras de UE

Lisboa, 13 oct (EFE).- El Sistema de Seguridad Interna (SSI) luso informó este lunes de que el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, en inglés) para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen fue puesto en marcha "con éxito" en Portugal y que en el primer día notificaron el paso de 10.774 personas.