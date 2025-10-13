Portugal señala "éxito" en el inicio del nuevo sistema de control de fronteras de UE

En un comunicado conjunto, el SSI, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Seguridad Pública precisaron que este domingo, el primer día en funcionamiento del servicio, 10.749 personas fueron registradas en los aeropuertos portugueses y 25 en fronteras marítimas, "confirmando el éxito y eficacia de la implementación nacional".
Los principales puntos de entrada fueron Lisboa (5.751), Faro (3.065), Oporto (1.411) y Madeira (138).
Las autoridades portuguesas destacaron en la nota el "éxito" en su implementación también en los otros países europeos y recalcaron que este sistema supone "un marco histórico" en la gestión de las fronteras externas de la Unión Europea (UE) y "un avance fundamental en la modernización y digitalización del control fronterizo".
Añadieron que esta operación será monitorizada de forma permanente para garantizar una "implementación progresiva, segura y harmonizada" entre los países.
Los 29 países europeos que forman parte del espacio Schengen —todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein— empezaron este domingo a emplear de forma gradual el sistema EES, que recoge de forma automatizada datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países que entran en este espacio.