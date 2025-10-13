Rusia declara en busca y captura a opositor que liberó en el canje de presos con Occidente

Moscú, 13 oct (EFE).- El Ministerio del Interior ruso ha incluido en su lista de personas en busca y captura al político opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado el 1 de agosto de 2024 en un canje de presos con cinco países occidentales, Alemania y Estados Unidos entre ellos, informaron este lunes medios locales.