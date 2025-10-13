Rusia derriba 120 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea

Según el mando militar ruso, los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 horas de ayer y las 08:00 horas de hoy (GMT+3) y se concentraron contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron derribados 54 aparatos no tripulados.

Además, las defensas antiaéreas destruyeron 19 drones sobre el mar Negro y dos sobre el de Azov, cuyas aguas bañan la península de Crimea.

Los aparatos restantes fueron interceptados y abatidos en la regiones de Astracán (26), Rostov (14), Bélogorod (1) y la república de Kalmukia (1), entidad federada rusa budista situada en el sur del país.

Debido al ataque aéreo los aeropuertos de las ciudades de Astracán, Krasnodar, Volgogrado y Gelendzhik suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que cesaron las amenazas para la seguridad de los vuelos.

