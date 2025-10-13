Rusia no rehuirá confrontación con la OTAN si es necesario, dice jefe de espionaje alemán

"Las crisis y las guerras con participación de actores estatales se han duplicado desde 2010. Una de sus características es que la frontera entre la guerra y la paz está cada vez más desdibujada", declaró en una sesión pública del gremio de control parlamentario.

Jäger destacó que Rusia "camufla" sus intenciones y que su meta real es "poner a prueba" las fronteras europeas y de la OTAN. "Tenemos que prepararnos para una intensificación", advirtió.

"La actuación de Rusia está dirigida a socavar la OTAN, a desestabilizar las democracias europeas, a dividir y a intimidar las sociedades", afirmó el jefe del Servicio Federal de Informaciones o BND.

De esta manera, Moscú aspira a ampliar su zona de influencia en dirección a Occidente y hacer a Europa dependiente económicamente, un objetivo para el que "no rehuirá la confrontación directa con la OTAN si es necesario", aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los métodos que emplea Rusia, Jäger mencionó los intentos de manipular procesos electorales y la opinión pública, el uso de propaganda, desinformación, provocación, espionaje, sabotaje, violaciones del espacio aéreo con drones y aviones, los asesinatos por encargo y la persecución de opositores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nada de esto es nuevo, pero la acumulación de incidentes aislados representa una nueva cualidad de confrontación", aseveró el jefe del espionaje alemán y urgió a reconocer la "realidad" de que Rusia es una potencia agresiva que se contiene escasamente cuando se trata de perseguir sus intereses.