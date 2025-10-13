Rusia "parece" haber proporcionado a Corea del Norte tecnología de submarinos, según Seúl

"Parece ser cierto que (Corea del Norte) está recibiendo diversas capacidades o tecnologías de Rusia", dijo el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, durante una auditoría de la cartera ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

Ahn respondía a la pregunta de un legislador sobre si el régimen norcoreano había logrado adquirir la capacidad de lanzar SLBM, algo que Pionyang ha buscado con pruebas desde plataformas submarinas.

Sin embargo, el ministro matizó que todavía es pronto para llegar a una conclusión.

Corea del Norte cuenta actualmente con dos submarinos equipados para lanzar SLBM y un tercero en construcción, según el Center for Strategic and International Studies (CSIS). El primero, el "Héroe del 24 de agosto" es un modelo experimental operativo desde 2016 que puede disparar un solo misil y se utiliza principalmente para ensayos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo, el "Héroe Kim Kun-ok", presentado en 2023, tendría entre seis y diez tubos de lanzamiento para misiles balísticos o de crucero, aunque aún no está plenamente operativo. Imágenes satelitales recientes apuntan a que Pionyang ha iniciado la construcción de un nuevo submarino de la misma clase en los astilleros de Sinpo, lo que sugiere una expansión paulatina de su flota submarina estratégica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las declaraciones de Ahn se producen en un contexto de creciente acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, consolidado con el tratado de asociación estratégica que ambos países firmaron en junio de 2024.

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

En su reciente visita a Pionyang, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, se reunió con Kim y reafirmó el compromiso de Moscú con el tratado bilateral, agradeciendo la participación de militares norcoreanos en la región rusa de Kursk.