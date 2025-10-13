Rutte espera que el alto el fuego en Gaza impulse el fin de la guerra en Ucrania

"Se trata de noticias espléndidas. Esperamos que esto nos ayude también en Europa, para lograr la paz tras esta terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que aún continúa. Esperemos poder aprovechar este impulso", comentó Rutte en rueda de prensa en Liubliana, donde asistió a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

El ex primer ministro de Países Bajos advirtió de que Rusia continúa su agresión brutal contra Ucrania en todos los frentes, sin limitar los ataques a la industria de defensa e instalaciones militares sino destruyendo sistemáticamente también infraestructuras civiles críticas, al mismo tiempo que realiza operaciones cibernéticas y de espionaje contra miembros de la Alianza.

En concreto, se refirió a la reciente violación del espacio aéreo de Polonia y Estonia por parte de drones y aviones rusos, que calificó como una amenaza a la seguridad de la OTAN y un grave riesgo de escalada.

"Nuestras respuestas rápidas, decisivas y mesuradas no sólo demuestran que tenemos las herramientas y las capacidades para defender cada centímetro del territorio, sino también la fuerza de la unidad para trabajar juntos en proteger a nuestros mil millones de ciudadanos", enfatizó.

Abogó en este sentido porque los países miembros cumplan plenamente los acuerdos de la cumbre de junio de La Haya, como la de aumentar el gasto de Defensa al 3,5 % del PIB, lo que forma parte del compromiso de un aumento al 5 % para 2035.

"Mientras los aliados trabajan para ayudar a Ucrania a alcanzar una paz justa y duradera, Rusia seguirá siendo una fuerza desestabilizadora en Europa y en el mundo", recordó.

También destacó la importancia de la iniciativa PURL de asistencia militar a Ucrania a través de la OTAN, como el envío actual de 2.000 millones de dólares de equipos urgentemente necesarios desde Estados Unidos.

"Es esencial que sigamos apoyando a Ucrania a través de estas iniciativas y otras en su lucha actual contra Rusia y disuadir de cualquier agresión futura", subrayó Rutte.