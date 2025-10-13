Sánchez y Trump protagonizan un saludo cordial en la firma del plan de paz para Gaza

Trump llegó con bastante retraso a la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm El Sheij, y antes de la foto de familia y la firma del plan de paz, saludó uno a uno a los líderes asistentes al evento.

Cuatro días después de que planteara la salida de España de la OTAN, el presidente estadounidense esperó con una sonrisa a Sánchez, ambos estrecharon sus manos y el presidente del Gobierno español devolvió también la sonrisa mientras intercambiaban un breve comentario.

Trump organizó la cumbre junto al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y Sánchez acudió a ella entre la treintena de líderes y dirigentes de organizaciones internacionales invitados.

Después de que Trump planteara la salida de España de la OTAN, el Gobierno español aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.

El saludo en Egipto es el primero entre ambos desde que el presidente estadounidense llegó por segunda vez el pasado mes de enero a la Casa Blanca.

Desde entonces han coincidido en la cumbre de la OTAN de La Haya celebrada en junio pasado, pero no hubo entonces ningún saludo entre ellos.

En esa cumbre España fue el único país de la Alianza que no se comprometió a un gasto en defensa del 5 % del PIB, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense.