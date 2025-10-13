Sepultan en su país el cuerpo del salvadoreño Norlan Guzmán, víctima de tiroteo en EE.UU.

El cuerpo de Guzmán llegó a El Salvador el domingo y "fue recibido por familiares en el aeropuerto Monseñor Romero y trasladado hasta la comunidad Ciudad Romero", recoge en una nota el periódico local La Prensa Gráfica.

La comunidad Ciudad Romero, lugar de natalicio del salvadoreño, se ubica en una zona rural del municipio de Jiquilisco, perteneciente al departamento de Usulután Oeste a más de 120 kilómetros de la capital San Salvador.

Los restos fueron sepultados después de un acto religioso, al que asistieron familiares y amigos de la víctimas, reportó el medio Noticiero Hechos.

Guzmán, de 37 años, se encontraba en una camioneta, impactada por las balas de Joshua Jahn, de 29 años, que se apostó en una terraza cercana al edificio, desde donde disparó al menos ocho veces.

El salvadoreño había sido arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ese mismo día en la cárcel del condado de Dallas, donde permanecía bajo custodia por una acusación de agresión agravada con arma mortal que ya había sido desestimada.

Grupos proinmigrantes han criticado la tardanza de ICE para identificar a Guzmán-Fuentes.

El ataque también afectó a otros detenidos, José Andrés Bordones Molina, originario de Venezuela, que fue dado de alta tras recibir atención, mientras que Guzmán murió en el lugar, según el examen médico forense local, y el mexicano Miguel Ángel García -herido el día del tiroteo- falleció días después.

Jahn, el francotirador, se quitó la vida y el FBI dijo -en ese momento- que las investigaciones iniciales revelaron que actuó solo y que el rifle que usó fue comprado legalmente.