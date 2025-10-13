Sira Rego, sobre firma del acuerdo de Gaza: "Confiemos en que pueda ser una paz duradera"

Rego destacó, en unas declaraciones a EFE, que "sin duda es importante este alto el fuego", que será firmado esta misma tarde en la Cumbre de Paz en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo.

"Confiemos en que la paz pueda ser una paz justa y una paz duradera. Se abre un proceso en el que es fundamental que esté presente la voz del pueblo palestino", tanto en los territorios ocupados como en el exilio, destacó Rego.

La ministra incidió en aprovechar el comienzo de este camino para poner sobre la mesa de negociación la "demanda que tiene el pueblo palestino, en términos generales" de tener un Estado propio, considerando que debe ser "absolutamente central".

Por otro lado, destacó el papel "fundamental" de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) tras su visita durante el fin de semana al campamento de refugiados palestinos de Jerash, conocido localmente como el 'Campamento de Gaza' y ubicado en el centro de Jordania.

La ministra detalló que los refugiados "tienen una situación verdaderamente complicada", y por ello elogió la labor de la UNRWA, "interviniendo directamente en todos los programas que tienen que ver con la infancia, fundamentalmente los programas de salud y los educativos".

"Tenemos que poner en valor el trabajo que hace la UNRWA, poner en valor el trabajo histórico que está haciendo, la capacidad que tiene por las redes que tiene trabajadores y trabajadoras (...) Están en todos los espacios de personas palestinas refugiadas y desplazadas históricamente", expresó.

Durante el viaje, Rego también pudo visitar los seis almacenes de ayuda humanitaria de la agencia de Naciones Unidas en Amán, de los que destacó que están "llenos de miles de palés, con ayuda que tiene la posibilidad de alimentar a toda la población de Gaza durante tres meses".

"Estamos hablando de una ayuda que podría llegar en apenas unas horas a la Franja de Gaza. Por tanto, es absolutamente urgente que se abran estos corredores humanitarios y que la UNRWA pueda llegar a la Franja de Gaza", reiteró antes de asegurar que la capacidad que tiene la agencia de desplegar la ayuda "está por encima de la que tienen otras ONG y entidades".

Rego también pudo reunirse con dos ministros jordanos, con los que pudo hablar de las políticas de ese país sobre juventud e infancia, lo que les permitió e"ncontrar desafíos que son comunes en uno y otro lugar".

Señaló que intercambiaron "experiencias interesantes para ambos casos", como en protección a la infancia o "todo lo que tiene que ver con los entornos digitales, algo que está absolutamente vigente en todos los lugares del mundo y que requiere un esfuerzo colectivo".

"Nos hemos comprometido a seguir trabajando, a seguir operando en el marco de ONU con ese trabajo que estamos haciendo para avanzar en una carta de derechos de la infancia en el ámbito digital", concluyó.