Taiwán afirma que el 'T-Dome' mejorará la tasa de interceptación de su defensa aérea

En su discurso con motivo del Día Nacional taiwanés, Lai anunció el desarrollo de un "riguroso sistema de defensa aérea" denominado 'T-Dome', un sistema similar al israelí que establecerá una "defensa en múltiples capas" para hacer frente a la creciente presión de China, que considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio.

Los sistemas de defensa tierra-aire de Taiwán se basan actualmente en los misiles Patriot, de fabricación estadounidense, y los Sky Bow (Tien Kung), de producción doméstica. El mes pasado, la isla exhibió por primera vez al público la versión mejorada del Tien Kung III, diseñada para interceptar misiles balísticos procedentes de China.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este lunes que el 'T-Dome' busca una "integración eficaz" entre los distintos equipos de detección y los sistemas de misiles para permitir una "respuesta en múltiples capas".

"Sin integración, no puede lograrse una intercepción eficiente ni una coordinación efectiva del fuego; con integración, aumenta naturalmente la probabilidad de intercepción y se optimiza la asignación de recursos", explicó el funcionario.

El ministro puntualizó que el establecimiento del 'T-Dome' coincide "plenamente" con la estrategia de "guerra asimétrica" de la isla.

Los expertos en asuntos militares insisten en que Taiwán debe priorizar el fortalecimiento de su capacidad de combate asimétrica, mediante la adquisición de drones, sistemas de misiles y minas antibuque, antes de invertir en armamento más convencional, como tanques, aviones de combate o buques de guerra, debido a la marcada asimetría de fuerzas con China.

La construcción del 'T-Dome' se financiará mediante un presupuesto especial de defensa que se presentará a finales de este año, afirmó el viernes pasado Lai, quien también recordó que el gasto militar de la isla aumentará hasta superar el 3 % del PIB en 2026 y alcanzar en torno al 5 % en 2030.