Tres migrantes heridos por disparos de Guardia Costera libia en el Mediterráneo, según ONG

Según la ONG, "una persona con una bala en el cráneo está en coma y luchando entre la vida y la muerte, mientras otras dos resultaron gravemente heridas (...) víctimas de disparos realizados por una patrullera libia", detalló en un comunicado.

Los heridos viajaban junto a otros 140 migrantes y desembarcaron este lunes en el puerto siciliano de Pozzallo, tras ser rescatados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas al sureste de Sicilia, en una zona SAR (búsqueda y rescate) bajo competencia maltesa, donde ocurrió el ataque el pasado domingo por la tarde.

"Entre ellos hay casos graves, uno está en coma porque fue alcanzado por disparos en la cabeza y será trasladado en helicóptero a Catania (sur)", confirmó el alcalde de Pozzallo, Roberto Ammatuna, según recogen medios locales.

Otro, también herido en la cabeza pero consciente, y será atendido en el hospital de Modica, donde también será tratado un tercer herido, con una herida en la pierna.

Mediterranean Saving Humans denunció que el derecho internacional es "papel mojado para los gobiernos que permiten y encubren todo esto" y pidió al Parlamento italiano que instruya un debate serio sobre la necesidad de no renovar el Memorándum Italia-Libia, que considera un pacto "ruin con unos asesinos".

Hace dos semanas, 15 ONG exigieron a la Unión Europea y a Italia la suspensión inmediata de la cooperación con la Guardia Costera libia, así como la retirada del apoyo político, financiero y logístico. Este memorando, firmado en 2017, está previsto que se renueve automáticamente en febrero de 2026.

Según los datos recopilados, en 2024 ya se registraron al menos ocho incidentes violentos en los que estuvieron involucradas embarcaciones donadas por Italia a la Guardia Costera libia. El último de estos ataques ocurrió el pasado 26 de septiembre contra el buque Sea-Watch 5.

Para esta semana estaban convocadas en Roma varias acciones de protesta contra dicho memorando, que culminarán con una manifestación el sábado.