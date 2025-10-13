Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Nueva York, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.