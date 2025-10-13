Trump llega a Israel para asistir a la entrega de los rehenes

El presidente estadounidense fue recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente del país, Isaac Herzog, así como por miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump.

La llegada se produce cuando Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja los primeros siete de los 20 rehenes vivos, que han sido trasladados a territorio israelí.

El presidente estadounidense será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad -la autopista que une esta ciudad con Tel Aviv se cortará al tráfico durante varias horas- y una vez en la ciudad santa se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante el Parlamento.

Trump tiene previsto mantener una reunión con las familias de los rehenes que han estado dos años cautivos tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que en las últimas semanas han agradecido la intervención del presidente estadounidense para lograr la liberación de sus seres queridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Incluso han abogado activamente para que el gobernante recibiera el premio Nobel de la Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

Entre ellos el emir de Catar y el presidente de Turquía, que mediaron junto con Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, entre Israel y Hamás, así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.