Trump recibe uno a uno a los líderes de la 'Cumbre de Paz' de Gaza en Sharm el Sheij

Encima de un podio escalonado y tapizado de rojo, donde se instaló una pancarta en la que se leía "PEACE 2025", Trump esperó de pie a que pasaran, uno por uno, más de una treintena de jefes de Estado que acudieron a Sharm el Sheij para tomarse una foto individual con ellos.

Entre los asistentes más destacados figuran el rey Abdalá II de Jordania; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el presidente palestino, Mahmud Abás; o el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saludó y posó junto a Trump antes de que todos los líderes se hicieran una foto de familia, en la que Meloni fue la única mujer y, además, fue situada en una de las esquinas.

Los cuatro mandatarios que presidieron la imagen fueron los de los países que han mediado en la guerra de la Franja de Gaza: Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la semana pasada se está implementando la primera fase de este acuerdo, auspiciado por Estados Unidos y que se negoció durante varios días en Sharm el Sheij junto a delegaciones de los mediadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta primera fase se pactó el alto el fuego, la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, que ha comenzado hoy.

Para la segunda fase, que ha comenzado a negociarse y que Trump ha declarado hoy que ya se ha iniciado, se abordará la reconstrucción del enclave, el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la Franja.

Trump, que fue hoy a Tel Aviv antes de Egipto, se reunió con familiares de rehenes israelíes y se dirigió a la Knéset, el Parlamento israelí, donde destacó que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el "premio final de la paz".