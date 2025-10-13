Un abogado herido tras ser atacado a tiros frente al Poder Judicial de Ciudad de México

El presunto agresor, de 17 años, disparó contra un abogado, de 40 años en una calle de la alcaldía Cuauhtémoc, según explicó la SSC en un comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado iba caminando cuando el agresor sacó un arma de fuego, lo baleó e intentó huir.

No obstante, un agente de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona "se percató de lo ocurrido (y) repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio", apunto el comunicado.

La SSC añadió que agentes de la PDI aseguraron "una motocicleta y el arma del posible agresor".

Finalmente, la autoridad señaló que se están revisando las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos.

Este ataque ocurre en medio de un clima de violencia en la capital, donde en días recientes han ocurrido balaceras que han alcanzado a celebridades y otras figuras cercanas al medio artístico.

El 9 de octubre pasado, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado a balazos en la avenida Periférico, en lo que las autoridades calificaron como un "ataque directo".

El 29 de septiembre, el estilista Miguel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros al salir de su negocio, en el lujoso barrio de Polanco.

Una semana antes, el 22 de septiembre, los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, fueron hallados en Cocotitlán (Estado de México, centro) tras desaparecer el 16 de septiembre en Polanco, después de acudir a un gimnasio.