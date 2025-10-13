Wall Street repunta después de que Trump rebajara el tono con China

Quince minutos después del toque de campana, Dow Jones subía 466,53 puntos hasta 45.946,13 unidades, mientras que S&P 500 lograba 97,65 puntos, alcanzando 6.650,16 unidades, y Nasdaq sumaba 437,09, asentándose en 22.641,52 enteros.

Trump amenazó el viernes con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las últimas medidas anunciadas por China, que incluían nuevas restricciones a la exportación de tierras raras.

El domingo, el mandatario rebajó el tono al señalar en la red social Truth que "todo estará bien" con China y que su homólogo chino, Xi Jinping, acaba de pasar "un mal momento" y que Estados Unidos quiere "ayudar a China, no perjudicarla".

Por su parte, Pekín culpa a Washington de esta última escalada, y asegura que es EE.UU. quien ha hecho descarrilar el diálogo comercial con medidas como la reciente imposición de aranceles especiales portuarios para barcos chinos, que se anunció apenas unas semanas después de que ambos lados mantuvieran una ronda de negociaciones en Madrid el pasado septiembre.

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance señaló este fin de semana a Fox News que Estados Unidos negociará "si Pekín está dispuesto a ser razonable", aunque agregó que, en caso contrario, su país tiene "muchas más cartas en la manga".

Muchas empresas tecnológicas dependen de las tierras raras de China para la fabricación de semiconductores y vehículos eléctricos, entre otros productos, aunque los analistas creen que estas declaraciones atenúan las preocupaciones de los inversores mientras continúan las negociaciones.

Otro de los puntos de interés para las bolsas es el fin de la guerra de Gaza, con el viaje de Trump desde Israel hacia Egipto para participar en la Cumbre para la Paz de la ciudad de Sharm el Sheij, a la que asistirá una treintena de líderes del mundo.

Al margen, los inversores mantienen sus vistas puestas en la temporada de resultados, que comienza esta semana con los de los principales bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, que publicarán sus cuentas trimestrales este martes.

Todo en medio del cierre del Gobierno federal, que alcanza ya casi dos semanas, y que ha añadido incertidumbre al mercado bursátil mientras muchos buscan pistas sobre el estado de la economía a través de firmas privadas y datos alternativos dado que la suspensión obstaculiza la divulgación de datos, como ya ha ocurrido con la balanza comercial estadounidense.