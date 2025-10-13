Yermak y la primera ministra ucraniana viajan a EE.UU. para tratar sobre armas y sanciones

Kiev, 13 oct (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, viaja hoy a Estados Unidos junto a la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, para abordar con el gobierno del presidente Donald Trump cuestiones de defensa, seguridad energética y posibles sanciones a Rusia.