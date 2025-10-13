Zelenski celebra el acuerdo en Oriente Medio y espera que la paz llegue también a Ucrania

Kiev, 13 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se felicitó este lunes de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya logrado un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.