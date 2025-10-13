Zelenski se reunirá con Trump en Washington para abordar defensa aérea y el largo alcance

Aunque se mostró reacio a compartir información sobre el contenido de la visita, Zelenski sí señaló que, en ese viaje a Washington, "el gran tema es la defensa aérea" y la "posibilidad de ejercer presión sobre Rusia a larga distancia".

Zelenski aludía así a la posibilidad de que Kiev reciba sistemas hechos en Estados Unidos que puedan servir a las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar Rusia, dentro de su territorio, lejos de la frontera ucraniana.

"Tengo otros encuentros importantes", abundó el jefe de Estado ucraniano en una rueda de prensa junto a la alta representante de la UE para Política Exterior, la estonia Kaja Kallas.

Zelenski también aludió a eventuales citas en la capital estadounidense con congresistas y senadores.

"También tendré encuentros con empresas energéticas, fue una propuesta del presidente", agregó el jefe de Estado ucraniano en otra alusión a Trump.

Sobre los contactos que mantendrá en Washington, Zelenski afirmó que espera encontrar "ayuda".

Tras su encuentro con Kallas, Zelenski señaló en su cuenta de Telegram que su país necesita "prepararse" ante los ataques de Rusia, algo para lo cual también han de servir los múltiples contactos que dijo mantendrá en la capital de Estados Unidos.