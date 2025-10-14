Al menos 9 muertos en ataques con drones de los paramilitares en Jartum y norte de Sudán

Uno de los dos ataques tuvo como blanco la residencia en Jartum de una fuerza aliada con el Ejército regular, enfrentado con las FAR desde abril de 2023, y provocó la muerte de cuatro civiles, dijeron a EFE fuente militares.

El objetivo era el líder de las Fuerzas del Escudo de Sudán (FES), Abu Aqla Kikel, que era uno de los comandantes más destacados de las FAR hasta que desertó en octubre de 2024 para unirse a las filas del Ejército. Sus tropas están básicamente formadas por combatientes de comunidades árabes del estado céntrico-oriental de Al Yazira.

"Las FAR atacaron su residencia en el este de Jartum con cuatro drones estratégicos, pero él había abandonado el lugar horas antes del ataque", dijeron a EFE las fuentes militares.

Se trata del primer ataque de este tipo en la capital desde que el Ejército expulsara a los paramilitares de Jartum en marzo pasado.

Por otro lado, al menos cinco personas murieron y otras "varias" resultaron heridas en otro ataque paramilitar en la ciudad de Al Dabba, a unos 360 kilómetros al norte de Jartum, cuando un dron lanzado por las FAR cayó en el edificio de la Facultad de Ingeniería de esa urbe, según un comunicado del jefe del Aparato de Seguridad de la zona, Ahmed Saber.

En la nota, Saber denunció que "los ataques contra civiles son una continuación de los crímenes de la milicia" paramilitar, y "una prueba de la desesperación y la frustración de las FAR tras sus derrotas en Al Fasher y en la región de Kordofan", en oeste y centro-sur del país.

Las FAR han lanzado numerosos ataques con drones en los últimos meses contra puntos civiles y militares en el este, oeste y norte de Sudán, el último causó la muerte de al menos 30 personas este lunes en tres ciudades del estado de Kordofan del Sur.

La ONU estima que más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país por el sangriento conflicto bélico en Sudán, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso.