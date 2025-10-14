Albares llega a China para reforzar las relaciones bilaterales y la presencia de España

Albares, que ha sido recibido en el aeropuerto de esta ciudad por la embajadora española en Pekín, Marta Betanzos, tiene mañana una apretada agenda que comenzará con una reunión con los responsables de las empresas españolas Applus+ Laboratorios, Fagor Arrasate y Fersa Jiaxing, con una gran implantación en China.

Después, Albares se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores chino para repasar la agenda bilateral, tanto en su dimensión política como económica, así como las principales cuestiones internacionales, entre las que no faltará la firma del plan de paz para Gaza, acto al que asistió el lunes el jefe de la diplomacia española acompañando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La visita concluirá con la inauguración del primer centro universitario español con docencia presencial en el extranjero, el Beihang Valencia Instituto Politécnico (BVPI), un centro con una capacidad prevista para 2.000 estudiantes y programas de grado, máster y doctorado.