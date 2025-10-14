Ana Mena lanza 'Lárgate', el sencillo de un nuevo disco que será "honesto y menos cauto"

"Creo que el nexo en común que tienen todas las canciones que están dentro del álbum es la verdad. Se ha hecho desde un punto de vista muy honesto, muy sincero, profundizando. Menos cauto, menos correcto y que me permite ser vulnerable si me apetece", explica Mena a EFE.

'Lárgate', compuesto junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, aborda el desamor -según afirma- desde un enfoque "irónico y de sátira", ya que en el vídeo que acompaña el lanzamiento, la artista aparece con un rifle de caza en la mano mientras canta que quiere matar de diez mil maneras al chico que le ha roto el corazón.

Sobre la letra del tema y el vídeo que publicó el pasado viernes, Ana Mena asegura que el "arte debe ser entendido como arte" y si existe alguien que no lo entienda, "nunca ha ido al cine ni ha jugado a un videojuego".

La melodía de 'Lárgate' remite a las canciones de los años 70, algo que la cantante ya introdujo hace años en temas como 'Un Clásico' o 'Música Ligera', a las que considera "las hermanitas" del nuevo tema que lanza.

"Esa música ha formado parte de mi infancia y está muy dentro de mí, de mi identidad. La he escuchado mucho con mis padres. Cuando sacamos 'Música Ligera' fue un punto de inflexión y al principio no todo el mundo creía en sacarlo. Sin embargo, me dio muchas alegrías y es una de las canciones con las que más disfruto", confiesa.

Tras su última gira -que acabó a finales de 2024-, Ana Mena reconoce que necesitaba hacer un parón para poder seguir su proceso creativo y centrarse así en este nuevo álbum "sin presiones".

"Quería hacer las cosas de forma tranquila, sin ponerme tanta presión encima. Necesitaba también reconectar con mi Ana persona y volver a pasar largas temporadas en mi casa, ver a mis padres", explica con alivio la cantante pop reconocida por canciones como 'Las 12' o 'Madrid City'.

Ha colaborado también con la mexicana Belinda, la argentina Emilia Mernes y el español Enrique Iglesias.

Durante estos últimos meses, se ha centrado en la composición y en la búsqueda de nuevas sonoridades: "Me he permitido el lujo de probar cosas nuevas y de contar cosas que nunca había contado".

Hacerlo sin presión era una prioridad para la española porque, en sus palabras, "la industria de la música va a un ritmo muy frenético", lo que considera "inviable" para aportar calidad a las canciones, señala, mientras se reconoce feliz con lo que está construyendo porque hay mucha "verdad".