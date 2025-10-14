Azerbaiyán acusa alta traición al exjefe de la Administración presidencial

El exfuncionario de 87 años fue puesto en arresto domiciliario, según medios de prensa oficiales, aunque el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia no han confirmado oficialmente su detención.

Mejtíev, considerado como un político prorruso durante toda su carrera, fue secretario del Comité Central del Partido Comunista de Azerbaiyán en la época soviética, pero en 1998 fue cesado de su cargo y posteriormente rescatado por el expresidente Heydar Alíyev.

Entre 1995 y 2019 se desempeñó como jefe de la Administración presidencial, siendo considerado un 'cardenal gris' debido a su poder ilimitado.

En 2019 fue cesado por motivos de edad y nombrado como presidente de la Academia Nacional de Ciencias, que encabezó hasta 2022, cuando dimitió debido a conflictos con dirigentes de varias instituciones y acusaciones de maquinaciones financieras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy