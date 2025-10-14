Bessent acusa a China de intentar "dañar" la economía mundial tras controles a exportación

En una entrevista con el diario británico 'Financial Times (FT)', Bessent dijo que la introducción de los controles por parte de China -tres semanas antes de una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur- refleja "problemas" en su propia economía.

"Esto es una señal de lo débil que está su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo Bessent al FT.

"Están en medio de una recesión/depresión y están intentando salir de ella exportando. El problema es que están deteriorando su posición en el mundo", agregó el secretario del Tesoro estadounidense.

En este sentido, ironizó diciendo que quizás exista algún "modelo de negocio leninista en el que perjudicar a los clientes sea una buena idea, pero son el mayor proveedor del mundo", y advirtió: "Si quieren frenar la economía global, serán los más perjudicados".

Las palabras de Bessent llegan después de que China revelara restricciones expansivas sobre tierras raras y suministros de minerales críticos, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel adicional del 100 % sobre las importaciones de China a partir del 1 de noviembre.

Este nuevo capítulo de la guerra comercial entre EE.UU. y China provocó este martes que plazas bursátiles como Wall Street abrieran a la baja, con pérdidas del 1,20 %, así como la caída de los precios del petróleo, con el Brent descendiendo más de un 2 % hasta situarse por debajo de los 62 dólares.