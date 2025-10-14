Boric celebra desde Roma la paz en Gaza y pide que "nunca más" se use el hambre como arma

"Celebramos y nos esperanzamos con el acuerdo de paz que comienza a implementarse en Gaza. Desde Chile tenemos toda la esperanza de que esto va a acabar con la miseria y la masacre", dijo en la sede de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Boric, de visita oficial en Italia, acudió a la sede de este organismo especializado de Naciones Unidas para asistir al foro de inversión de la 'Iniciativa Mano de la Mano', organizado en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación.

Su intervención se produce un día después de que Israel y el grupo islamista Hamás dieran los primeros pasos de su acuerdo de paz, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras más de dos años de guerra.

El mandatario chileno aprovechó su discurso en Roma para volver a denunciar el "genocidio" a su juicio perpetrado por Israel en Gaza y la imagen de niños damnificados por el hambre y la carestía.

"No podemos tolerar nunca más que el hambre sea usado como arma de guerra", proclamó.

Boric ha protagonizado durante su mandato algunas tensiones con la diplomacia israelí, cuando se negó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador, Gil Artzyeli, en septiembre de 2022, un año antes del estallido del conflicto, por la muerte de un adolescente palestino en una operación del Ejército israelí.

Además, los roces fueron en aumento a medida que la guerra en Gaza se intensificaba y el presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv.

En enero de 2024 presentó con México y Colombia una petición ante la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra y en septiembre del mismo año se sumó a Sudáfrica en la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

Chile, que reconoció Palestina en 2011 como un Estado "libre, independiente y soberano" durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas.