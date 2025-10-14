Bruselas autoriza la adquisición de Spirit AeroSystem por parte de Boeing

El Ejecutivo comunitario considera que la adquisición no creará problemas a la libre competencia si Boeing cumple esos compromisos, según explicó en un comunicado.

Spirit AeroSystem suministra componentes para la construcción de los aviones de Boeing y de Airbus, por lo que Bruselas temía que el constructor estadounidense tuviera "la habilidad y el incentivo" de dejar de proveer material a su competidor europeo.

Le preocupaba, además, que Boeing tuviera acceso a información comercialmente sensible relacionada con Airbus y la utilizara en su beneficio.

"Esto podría haber incrementado los precios y dificultado la búsqueda de grandes aviones comerciales, lo que significa que los pasajeros europeos podrían enfrentarse a un mayor coste de los billetes", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante las preocupaciones de la Comisión Europea, Boeing ofreció ceder a Airbus todos los negocios de Spirit que actualmente le suministran componentes, incluyendo todos los activos y el personal necesarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También la fábrica de Spirit en Malasia, que actualmente suministra componentes, entre otros, a Airbus, a Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)

"Los compromisos de Boeing preservarán la competencia en este mercado crucial, permitirán la entrada de un nuevo rival y garantizarán que los fabricantes de aviones comerciales obtengan las piezas que necesitan a precios competitivos", aseguró Ribera.