Canadá advierte que podría reducir el número de cazas F-35 en favor del Gripen-E de Saab

En una entrevista con la radiotelevisión pública canadiense CBC/Radio-Canada, Joly afirmó que su objetivo es "obtener más del contrato del F-35 con Lockheed Martin y seguir las conversaciones con Saab".

Según informaciones publicadas en la prensa canadiense, Saab ha ofrecido el montaje final de los Gripen-E en Canadá, lo que crearía cientos de puestos de trabajo en el país.

En 2022, Canadá negoció con Lockheed Martin la adquisición de hasta 88 unidades del avión de quinta generación F-35 para reemplazar su flota de cazas F-18. Pero el contrato en vigor solo obliga a las autoridades canadienses a comprar las primeras 16 unidades.

Tras la llegada del primer ministro canadiense, Mark Carney, al poder en abril y en medio de las tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, el Gobierno canadiense señaló que estaba estudiando limitar la operación a solo los 16 primeros F-35 y completar la flota con aviones de otras empresas.

Joly dijo que la posible gestión de una flota con dos tipos de aviones no sería un problema y que "todos los países del G7 tienen flotas con mezclas". Altos mandos militares canadienses han expresado su preferencia por el F-35, ya que China y Rusia cuentan ya con cazas de quinta generación y el Gripen-E es considerado inferior.

En junio, la auditora general de Canadá, Karen Hogan, advirtió que el costo de la compra de 88 F-35 se había disparado un 50 % desde el momento en que se llegó al acuerdo con Lockheed Martin.

Hogan cifró en 27.700 millones de dólares canadienses (19.723 millones de dólares estadounidenses) el costo de la compra. Su informe también señaló que la infraestructura para operar la flota de F-35, y su armamento, le costará a Canadá otros 5.500 millones de dólares canadienses adicionales.