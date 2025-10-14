Conceden el XX Premio Blanquerna por su contribución a Cataluña a Luis García Montero

El jurado del Premio Blanquerna 2025 distinguió a García Montero, que asiste esta semana en Arequipa (Perú) al X Congreso Internacional de la Lengua Española, "por su trayectoria como difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes".

También por convertir esta institución "en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas en una apuesta por la diversidad", informó el Ejecutivo catalán, la Generalitat, que hará entrega de este galardón el próximo 18 de noviembre en el Palacio Neptuno de Madrid, en un acto presidido por el presidente de Cataluña, Salvador Illa.

El Premio Blanquerna lo otorga la Generalitat de Cataluña, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, para reconocer la labor de aquellas personas o entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Cataluña.

El galardón de carácter honorífico y sin dotación económica, que se entregó anualmente desde 1993 hasta 2010 y luego se volvió a entregar una vez en 2017, fue reactivado el pasado mes de julio.

El primer Premio Blanquerna se concedió en 1993 al filólogo y periodista Fernando Lázaro Carreter. A lo largo de estos años también han recibido el galardón, entre otros, el escritor Octavio Paz (1996); la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza (2005); el jurista y abogado Antonio Garrigues Walker (2006); el periodista Iñaki Gabilondo (2010) o el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque.