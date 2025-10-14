Condenado por el caso Odebrecht en Ecuador paga al Estado 1,4 millones de dólares

"La Procuraduría General del Estado informa que ha logrado la restitución íntegra de la reparación impuesta a uno de los sentenciados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht", señaló la institución en un comunicado.

Se trata de una de las ocho personas que fueron condenadas en el país andino por el delito de asociación ilícita en 2017, entre las que está el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple prisión también por otros delitos de corrupción en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, tras ser detenido el año pasado en la Embajada de México en Quito luego de recibir asilo como "perseguido político".

Los recursos, que ascienden a 1'473.524,30 dólares, fueron depositados "directamente a la cuenta de la Procuraduría General del Estado y ya se encuentran debidamente efectivizados y transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, cumpliendo con la obligación legal de restitución de fondos públicos", añadió la institución.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

En el caso de Ecuador, dicho informe señalaba que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por un valor de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.