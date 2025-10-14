Condenan a muerte en Japón a un hombre que se atrincheró y mató a 4 personas en 2023

El crimen tuvo lugar en la localidad de Nakano, en el centro de Japón, cuando el hombre, Masanori Aoki, que tenía entonces 31 años, mató a puñaladas a dos de sus vecinas y disparó después a dos policías que acudieron en su busca.

Aoki estuvo 12 horas encerrado en la casa de sus padres, atrincherado con el rifle de caza con el que mató a los dos agentes, antes de ser detenido.

Según Kyodo, la defensa había pedido la cadena perpetua para el hombre, argumentando que estaba desarrollando esquizofrenia en el momento del ataque.

Cuando fue detenido, Aoki dijo a la policía que había matado a las dos mujeres porque habían hablado mal de él, y que disparó a los agentes por miedo a que ellos disparasen primero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sentencia, emitida en un tribunal de primera instancia, puede aún recurrirse ante instancias superiores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incidente conmocionó a los habitantes de una zona habitualmente tranquila de la ciudad, plagada de casas y campos de arroz. Aoki era, además, hijo mayor del entonces portavoz de la asamblea municipal de la localidad, ubicada en la prefectura de Nagano.

Japón cuenta con uno de los índices de homicidios y de incidentes con armas de fuego más bajos del mundo, y este tipo de crímenes son inusuales.

El país asiático aplica una estricta normativa de tenencia de armas, que está prohibida con la excepción de usos específicos como la caza.