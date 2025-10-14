Defensoría de Panamá hará informe sobre migrantes por crisis climática apoyado por AECID

La coordinadora general de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González, dijo este martes a EFE que la idea de realizar este estudio surgió durante una reciente reunión técnica con la Defensoría del Pueblo para revisar el avance de un "proyecto de apoyo a políticas migratorias" establecido entre las partes en 2023.

La reunión se celebró para determinar si el proyecto vigente desde el año en mención debía ser reevaluado a la luz de los cambios y la disminución drástica en el flujo de migrantes a través de la selva del Darién y del continente americano en general, luego del endurecimiento de las políticas migratorias de varios países, especialmente Estados Unidos.

"En este contexto, surgió un interés de parte de la Defensoría del Pueblo de hacer un estudio y un informe defensorial sobre personas en migración por motivos relativos al cambio climático, migrantes climáticos. Entonces esta es una de las actividades que se ha aprobado y que se va a iniciar próximamente en el contexto del proyecto", precisó González.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ratificó este martes el fortalecimiento de la cooperación con la AECID para la protección de poblaciones vulnerables, como resultado de la reunión en la que se revisaron "los avances y próximos pasos del proyecto de Fortalecimiento Institucional, que se desarrolla desde hace dos años".

En la cita González "conoció de primera mano los avances del proyecto y los informes pendientes, entre ellos uno enfocado en cambio climático y su impacto en los derechos humanos", indicó un comunicado oficial.

"Fue una reunión ejecutiva pero también técnica, en la que pudimos evaluar el trabajo realizado junto a nuestro socio estratégico, la AECID, y establecer una hoja de ruta para las acciones que desarrollaremos en 2026", dijo la directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Ana Karina Salerno, según la misiva oficial.