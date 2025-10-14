Detenidos 12 policías peruanos como integrantes de banda de sicarios y atracadores

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín confirmó la detención preliminar judicial de 19 presuntos integrantes de la organización criminal Los Piratas, entre ellos los 12 policías, dedicada a los delitos de sicariato, robo agravado con subsecuente muerte, favorecimiento y promoción al tráfico ilícito de drogas agravado, fabricación, comercialización y uso o porte de armas.

Los delitos fueron cometidos en las provincias de Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, en San Martín, así como Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, en Loreto.

De acuerdo a la investigación fiscal, la banda está conformada por efectivos policiales en situación de actividad y retiro, así como civiles con antecedentes penales.

El presunto líder es Carlos Gamarra, quien laboró en diferentes subunidades policiales de la Región Policial San Martín, como la Unidad de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde y Grupo Terna, en la ciudad de Tarapoto, donde cumplía acciones de inteligencia, señaló la Fiscalía.

Gamarra habría tenido acceso a información privilegiada sobre la identidad y actividades de presuntos delincuentes comunes que operan en San Martín para cometer hechos delictivos, en complicidad con otros agentes policiales, añadió el Ministerio Público.

En el operativo se incautó dinero en efectivo, 18 teléfonos celulares, seis armas de fuego, dos vehículos, 281 municiones, y se intervino las celdas de los establecimientos penitenciarios de Tarapoto y Moyobamba (San Martín), Bagua (Amazonas) e Iquitos (Loreto), donde se encuentran recluidos algunos de los presuntos miembros de la organización criminal.