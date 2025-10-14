El autor del feminicidio que conmocionó a Italia no apela para cumplir la cadena perpetua

Cecchettin fue asesinada por su exnovio, Filippo Turetta, el 11 de noviembre de 2023, cinco días antes de que se localizara su cadáver tras una larga búsqueda que tuvo en vilo al país y después de la que él acabó confesando el crimen a su regreso a Italia, tras ser detenido en Alemania.

El joven de 24 años fue condenado el pasado 3 de diciembre a cadena perpetua, pero había en un primer momento apelado la sentencia contestando el delito de que hubo premeditación.

En una carta manuscrita, Turetta escribió a las cuatro sedes judiciales de Venecia que trabajan en el caso: la Fiscalía General, el tribunal ordinario, el Tribunal de lo Penal y el Tribunal de Apelación, renunciado a apelar para "cumplir totalmente la condena" y expresando su "sincero arrepentimiento", informó este martes el diario Corriere della Sera.

El feminicidio de Cecchettin, que estaba a punto de graduarse en Ingeniería Biomédica y recibió el título de forma póstuma, sacudió el país después de que el cuerpo de la joven fuera encontrado cerca de un canal junto al lago Barcos (norte) y la autopsia revelara que la joven había recibido 75 puñaladas en la cabeza y el cuello.

Tras conocer la muerte de la joven hubo en toda Italia manifestaciones contra los feminicidios y su padre, Gino Cecchettin, constituyó una fundación para combatir la violencia de género.

No obstante, el juicio, salvo novedades, seguirá adelante, dado que la sentencia del tribunal de primera instancia también fue apelada por la fiscalía de Venecia, que solicitó el reconocimiento de las circunstancias agravantes de crueldad y acoso.

Dos circunstancias fueron denegadas por el Tribunal de lo Penal, que condenó a Turetta a cadena perpetua por asesinato con agravante de afectividad y premeditación, secuestro y ocultación de cadáver.