El CAC40 termina la jornada con leve bajada (-0,18%) lastrada por sector del automóvil

Al finalizar la sesión, tras cotizar toda jornada en negativo, llegando incluso a caer un 1,3% poco después del mediodía, el selectivo parisino remontó y se ubicó en los 7.919,62 puntos.

El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones valoradas en 3.203 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 20 terminaron el día al alza y 19 lo hicieron en rojo.

El líder francés de neumáticos Michelin (-8,93%) fue la empresa con peores resultados del CAC 40 tras anunciar anoche una revisión a la baja de sus previsiones para 2025, en un contexto de deterioro económico que ha provocado una caída más pronunciada de lo previsto en su negocio norteamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También terminaron el día en rojo el consorcio automovilístico Stellantis (-4,89%) y el constructor de automóviles Renault (-2,15%).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión de la Comisión Europea de multar a las empresas de moda Gucci, Chloé y Loewe por manipular los precios de reventa, infringiendo las normas de competencia de la UE, también tuvo su reflejo en la cotización en bolsa.

Así, el grupo de lujo Kering terminó la jornada perdiendo un 1,60%.

Por contra, los títulos que más avanzaron fueron los del banco Société Géneral (2,42%), el líder mundial en concesiones, energía y servicios de construcción Vinci (1,83%) y la aseguradora AXA (1,70%).