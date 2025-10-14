El camino hacia la COP30 entra en su recta final con las mismas dudas sobre financiación

Los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que será inaugurada el próximo 10 de noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonia brasileña, concluyeron este martes, con la clausura de la última rueda de consultas de los negociadores.

La llamada Pre-COP30 reunió durante dos días en Brasilia a delegaciones de 67 de los 162 países ya acreditados para la cumbre, que sin mucho éxito intentaron superar los obstáculos que persisten en las negociaciones.

La nigeriana Amina Mohammed, secretaria general adjunta de la ONU, consideró esta rueda de consultas previa como "un momento crítico en el camino hacia la COP30".

En la ceremonia de clausura, Mohammed subrayó que persiste la dificultad para asegurar la financiación del combate al cambio climático en las naciones menos desarrolladas y que la ONU espera aún por los países que no han presentado sus metas de reducción de emisiones para 2035, un compromiso que solo han cumplido 67 Gobiernos.

"Cada país que no haya presentado su NDC (como se conoce a esas metas) debe hacerlo y rápido, porque debemos tener datos para poder enfrentar la realidad", dijo la funcionaria de la ONU, quien también instó a que la COP30 "garantice la financiación para el combate al cambio climático".

Grace Fu, ministra de Medio Ambiente de Singapur, participó también de la clausura y llamó la atención sobre las dificultades que existen en torno a una "transición energética justa, tanto a nivel doméstico como internacional".

El problema también es básicamente la financiación. "Los caminos hacia una transición justa se deben abrir para todos los países. No sirve que lo hagan solo unos pocos", declaró Fu.

Según Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, la cita de Belém deberá ser de "implementación" y superación de "los discursos" para entrar de lleno en "acciones concretas".

En el caso de la financiación, Silva enumeró las tres dimensiones de las necesidades de financiación: "Preservación, combate a la deforestación y restauración forestal". Asuntos sobre los que hay consensos, pero no recursos garantizados.

Aún así, el camino hacia Belém tiene las mismas piedras que había hasta esta reunión previa. "Queda mucho por resolver", admitió el presidente de la COP30, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago.

Uno de los pocos asuntos realmente consensuados en la Pre-COP30 fue anunciado este martes y pasa por la decisión de proponer en la cita de Belém la adopción de un compromiso global para cuadruplicar la producción de combustibles sustentables para el año 2035.

"La idea es que sea adoptado un documento, que sea una señal, un mensaje político, sobre la necesidad de sustituir los combustibles fósiles", dijo el director de Energía de la cancillería brasileña, João Marcos Paes Leme.

Entre los productos que pudieran ser promovidos, el funcionario brasileño citó el etanol, los combustibles sintéticos y el hidrógeno verde, sobre los cuales dijo que hoy tienen una "participación residual" en los mercados globales.

La propuesta en mención ya tiene apoyo de Brasil, Italia, Japón y la India y fue presentada en la línea de lo ya aprobado en la COP28, celebrada en 2023 en Dubai, donde se acordó fomentar la producción de los combustibles sustentables, aunque no se precisó en qué escala.

La sola intención de que se discuta esta propuesta en Belém fue saludada por el italiano Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), quien asistió a las reuniones de Brasilia.

"Vamos a Belém con mucho optimismo. Creemos que es un objetivo posible y que existe el compromiso político necesario", dijo La Camera sobre la apuesta de promover los combustibles alternativos frente a los fósiles.