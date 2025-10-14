El canciller De la Fuente se reunirá con el secretario Marco Rubio en Washington

La reunión se da "en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos", apuntó la SRE en un mensaje en redes sociales.

El funcionario estadounidense se reunió el pasado 3 de septiembre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia de prensa conjunta con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

En el encuentro, ambos Gobiernos consolidaron el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular.

En aquel momento, Sheinbaum dijo que durante el encuentro se abordaron otros temas como la reducción en el fenómeno migratorio y los avances en la seguridad, aunque descartó que Estados Unidos haya pedido que pudieran ingresar a territorio mexicano más agentes de seguridad estadounidenses para el combate a grupos narcotraficantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy