El FMI eleva el crecimiento de España cuatro décimas, al 2,9 %, por su fortaleza económica

"Los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda nuestra visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026", explica en declaraciones a EFE la subdirectora del FMI, Petya Koeva.

Para 2026, el FMI, que este martes ha publicado su último informe de previsiones (WEO), prevé un crecimiento económico del 2 %, dos décimas por encima de su anterior pronóstico de julio.

Koeva señala que el impulso de la economía española está siendo "muy fuerte", como ya se observó en el segundo trimestre, con un avance del 0,8 % que fue mayor de lo que preveía el fondo.

La previsión del FMI es superior a la del Gobierno español, que en septiembre la elevó al 2,7 %, si bien fue antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisara al alza el crecimiento de 2024 hasta el 3,5 %.

De acuerdo con las últimas perspectivas del FMI, los precios de consumo se seguirán moderando en España, hasta un media del 2,4 % en 2025 y del 2 % en 2026, en tanto que mantendrá un superávit por cuenta corriente del 2,7 % este ejercicio y del 2,6 % el siguiente.

La tasa de paro se reducirá respecto al 11,3 % registrado en 2024, aunque seguirá por encima del 10 % (10,8 % en 2025 y 10,7 % en 2026).

Las previsiones para España se enmarcan en un contexto global en el que el FMI ha observado una gran resistencia de la economía respecto a la incertidumbre asociada a la política comercial, aunque advierte de que los riesgos se mantienen a la baja.

El informe destaca que las exportaciones de bienes a Estados Unidos desde las principales economías europeas, en particular Alemania, España y el Reino Unido, han disminuido notablemente, si bien las exportaciones totales de la zona del euro se mantienen, impulsadas por el aumento de los flujos comerciales dentro de Europa.

El FMI ha elevado dos décimas el crecimiento esperado para la Eurozona en 2025, hasta el 1,2 %, mientras que ha rebajado una décima el de 2026, al 1,1 %.

Las grandes economías europeas apenas avanzarán en 2025, con crecimientos del 0,2 % para Alemania, del 0,5 % para Italia y del 0,7 % para Francia, después de que el FMI haya elevado una décima las previsiones para la economía alemana y la francesa, y la haya mantenido sin cambios para la italiana.

Las tres se acelerarán en 2026, con crecimientos del 0,9 % para Alemania y Francia, y del 0,8 % para Italia.

Los precios de consumo en la Eurozona se moderarán a una media anual del 2,1 % en 2025 y del 1,9 % en 2026, en tanto que se proyecta que los tipos de interés se mantengan estables en el 2 %.

La tasa de paro continuará en la región en el 6,4 % en 2025 y bajará al 6,3 % en 2026.

El saldo fiscal empeorará de media en la zona del euro, con un aumento estimado de 0,8 puntos porcentuales del déficit público en Alemania, como resultado del aumento del gasto en infraestructura y capacidad militar.

Según el informe del FMI, el nivel de deuda sobre PIB alcanzará el 92 % en 2030, frente al 87 % en 2024.