El FMI eleva una décima, hasta 2,5 %, su proyección de crecimiento para Colombia en 2025

El avance del 2,5 % previsto para este año, tras un crecimiento del 1,6 % en 2024, está en línea con las expectativas de los expertos, dado que Bancolombia ha pronosticado un crecimiento del 2,6 % y BBVA Research, del 2,5 %.

Para 2026, en cambio, el FMI redujo tres décimas su previsión, hasta el 2,3 %, frente al 2,6 % de su informe anterior.

En cuanto a la inflación, el organismo proyecta que el índice de precios de consumo cerrará 2025 en el 4,9 %, para luego descender al 3,5 % en 2026, dentro del rango que maneja el Banco de la República, entre el 2 % y el 4 %.

La inflación interanual de Colombia en septiembre pasado se situó en el 5,18 %, razón por la cual el Banco de la República (autoridad monetaria) se ha abstenido de bajar los tipos de interés más allá del 9,25 % en que están desde abril de este año.

Según el informe del FMI, el saldo de la cuenta corriente de Colombia se situará en el –2,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2025 y en el –2,6 % en 2026, mientras que el desempleo, que el año pasado cerró en el 10,1 %, bajaría al 10 % en 2025 y al 9,8 % en 2026.

Estas proyecciones coinciden con las conclusiones de la misión del FMI sobre Colombia publicadas a finales de septiembre. En esa ocasión, los directores del FMI destacaron el "fortalecimiento" y la "resiliencia" de la economía colombiana y elogiaron la política monetaria restrictiva del banco central, que ha contribuido a reducir la inflación.

Sin embargo, advirtieron sobre el "deterioro" de las cuentas fiscales y los riesgos asociados al debilitamiento de la posición fiscal, en un contexto de incertidumbre interna y vientos externos adversos.