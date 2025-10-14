El FMI mejora en una décima su proyección de crecimiento para Perú, hasta el 2,9 %

Lima, 14 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró levemente su perspectiva de crecimiento de la economía peruana de 2,8 % a 2,9 % del producto interior bruto (PIB) para 2025, lo que le mantiene por encima del promedio de Suramérica, que se sitúa en el 2,7 %.